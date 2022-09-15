Moderna провела переговоры с властями Китая о поставках вакцины от COVID-19

Американская Moderna провела переговоры с правительством Китая о поставках вакцин против COVID-19, но решение еще не принято, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Стефана Банселя.

В то время как остальной мир постепенно снимает коронавирусные ограничения, Китай продолжает изолировать огромные слои населения и проводить массовые тесты для искоренения заболевания. При этом в КНР не одобрены какие-либо иностранные вакцины против COVID-19, страна надеется на несколько препаратов отечественной разработки.

«Мы открыты [к предложению о поставках вакцин в Китай], у нас есть возможности», — сказал Бансель агентству Reuters в кулуарах конференции для СМИ в Токио. Он не уточнил, представила ли Moderna заявку на одобрение вакцины китайскому регулятору. Представитель Moderna заявил, что эти обсуждения уже происходили в прошлом, и он не может комментировать, продолжаются ли эти переговоры до сих пор.

Вероятность того, что еще один «проблемный» вариант вируса может появиться этой зимой, составляет около 20%, сказал Бансель, добавив, что это не его базовый сценарий. «Мы всегда должны внимательно относиться к биологическим процессам», — сказал он.

Бансель, выступая в Токио, также сообщил, что Moderna рассматривает возможность строительства в Японии объектов для производства продуктов на основе мРНК. Япония в понедельник одобрила бустеры вакцин от Moderna и Pfizer, которые нацелены на вариант коронавируса «омикрон».

gxpnews