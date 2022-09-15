Из перечня ЖНВЛП исключены 55 лекарственных форм для 45 МНН

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 августа 2022 года № 2419-р в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) внесены изменения.

«Преимущественно корректировки коснулись лекарственных форм, являющихся эквивалентными по отношению к уже включенным лекарственным формам», – сообщили в ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России.

Исключены:

55 лекарственных форм для 45 МНН;

2 МНН: гадоверсетамид и феноксиметилпенициллин.

Добавлены:

46 лекарственных форм для 38 МНН;

новое МНН: пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный.

Как стало известно ранее, жизненно важные лекарства в России в среднем подешевели в августе на 0,3%, а остальные препараты подорожали на 0,2%.

gxpnews