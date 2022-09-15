Из перечня ЖНВЛП исключены 55 лекарственных форм для 45 МНН

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 августа 2022 года № 2419-р в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) внесены изменения.
«Преимущественно корректировки коснулись лекарственных форм, являющихся эквивалентными по отношению к уже включенным лекарственным формам», – сообщили в ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России.
Исключены:
- 55 лекарственных форм для 45 МНН;
- 2 МНН: гадоверсетамид и феноксиметилпенициллин.
Добавлены:
- 46 лекарственных форм для 38 МНН;
- новое МНН: пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный.
Как стало известно ранее, жизненно важные лекарства в России в среднем подешевели в августе на 0,3%, а остальные препараты подорожали на 0,2%.