Ассоциация фармпроизводителей: в России нет рисков дефицита инсулина

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в ходе пресс-конференции заявил, что в России нет предпосылок к дефициту инсулина, на складах имеются достаточные запасы.

«Мы полностью обеспечены инсулином. У нас нет никаких рисков, что его может не хватать. Если даже происходят плановые остановки каких-то линий для их санитарной обработки, то всегда есть замены, во-первых. Второе – достаточные запасы на складах. Поэтому мы никаких рисков не видим. Риски по инсулину мы минимизировали», – цитирует Дмитриева «Интерфакс».

Как он отметил, в РФ есть две компании со стопроцентным российским капиталом, производящие генно-инженерный инсулин. Кроме того, свои производственные площадки в России имеют три мировых лидера – Novo Nordisk, Eli Lilly и Sanofi.

«Никто из этих производителей не собирается останавливаться на достигнутом. Все работают над новыми формами. Во всем мире пытаются решить вопрос перорального инсулина, потому что сегодня он инъекционный. Такие научные разработки идут. Наши ученые и производственники заняты в этом процессе», – добавил глава АРФП.

gxpnews