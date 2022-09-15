Мурашко призвал врачей информировать о побочных реакциях на препараты

Глава Минздрава напомнил врачам об ответственности за неинформирование о нежелательных реакциях на препараты. Он отметил, что для последующих пациентов эта информация является критически важной.

Врачи обязаны сообщать о всех выявленных у пациентов непредвиденных и нежелательных реакциях на применение препарата, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в РУДН. Он отметил, что использование современных технологий, таких как компьютерное моделирование, позволяет быстрее разрабатывать новые лекарственные препараты. У выходящего на рынок препарата все возможные нежелательные реакции после фармаконадзора описываются в инструкции, пояснил министр.

«Но после регистрации препарата его исследования не заканчиваются. Обязанность медиков – сообщать о любых непредвиденных и нежелательных реакциях на применение препарата. За сокрытие таких сведений медик несет ответственность перед законом. Дополнительная информация может привести к изменениям в инструкции и в итоге сделать препарат более безопасным», – напомнил Мурашко.

Он отметил, что для последующих пациентов эта информация является критически важной и появление нежелательных реакций на препарат не означает его выход из оборота. «Причем не нужно бояться, что к вам кто-то придет и будет вас журить за то, что вы информируете надзорный орган. Как раз наоборот, в российском законодательстве предусмотрена ответственность за неинформирование», — сказал он (цитата по ТАСС).

Фото: minzdrav.gov.ru

Ринат Васбеев

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