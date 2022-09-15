Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже рецептурных лекарств онлайн

На пленарном заседании в среду, 14 сентября, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Эксперимент может начаться в Москве, Белгородской и Московской областях в марте 2023 года.

Изменения предлагаются в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом. Автором законопроекта выступило Правительство РФ.

«В период с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в городе федерального значения Москве, в Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом», — отмечается в документе.

При этом законопроект предполагает утверждение перечня доступных для дистанционной торговли лекарств Министерством здравоохранения РФ. Документ также обязывает аптечные организации при подобных продажах обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина, которому доставят лекарство.

Дистанционная продажа лекарственных препаратов, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, ко второму чтению законопроекта список регионов, участвующих в эксперименте, может быть расширен.

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