Задержана глава Управления здравоохранения Тамбовской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области 14 сентября задержали Марину Лапочкину, врио начальника Управления здравоохранения региона. Она стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) – в правоохранительных органах полагают, что в 2019 году чиновница якобы помогла виновнику смертельного ДТП уйти от ответственности.

Лапочкину задержали на 48 часов по статье 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Еще до задержания Лапочкиной в Управлении здравоохранения Тамбовской области прошли обыски.

«Предварительно установлено, что начальник Управления здравоохранения совершила действия, выходящие за пределы ее полномочий», – сообщили в УМВД по Тамбовской области. Марина Лапочкина, считают в УМВД, «давала незаконные указания», чтобы скрыть в медицинских документах алкогольное опьянение виновника дорожно-транспортного происшествия, при котором погиб человек.

По информации «Известий», речь идет о ДТП, произошедшем 15 декабря 2019 года в Мичуринске. Тогда багги вылетел с дороги и врезался в столб. За рулем находился сын местного крупного бизнесмена Кирилл Корнев. Его друг, ехавший на пассажирском сиденье, погиб. Сообщается, что водитель якобы был пьян, а Марина Лапочкина поручила врачам подделать результаты медицинских экспертиз по аварии, чтобы не было никаких указаний на вину водителя.

«Коммерсантъ» сообщает, что местные суды не приняли во внимание предоставленную следственными органами экспертизу, засвидетельствовавшую наличие алкоголя в крови водителя. Гособвинители не смогли доказать, что предметом анализа стала кровь Кирилла Корнева. Затем в МВД возбудили дело о подделке остальных анализов, которые показали отсутствие алкоголя.

Марине Лапочкиной 50 лет, она возглавила Управление здравоохранения региона в 2009 году. До этого в течение трех лет была заместителем начальника ведомства. Также она трудилась цеховым врачом-терапевтом, врачом-ординатором стационара, заместителем главврача по медицинской части тамбовской больницы №4.