Голикова: Россия должна отстаивать свою позицию в ВОЗ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала отстаивать и укреплять позиции России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и на других международных площадках. Об этом она заявила 15 сентября на коллегии Роспотребнадзора, посвященной столетию со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России.

«[Необходимо] укрепление национального суверенитета в области биологической безопасности и на площадках, на которых нас в последнее время не очень жалуют. Мы должны очень четко отстаивать свою национальную профессиональную позицию, позицию страны. Это площадка Всемирной организации здравоохранения, Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, укрепление позиций РФ на всех международных площадках. Нам есть что сказать, что показать и чем поделиться, и мы с вами должны этим гордиться», – подчеркнула Голикова.

В мае 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров также говорил, что страна готова продолжать свою деятельность в ВОЗ, будет и дальше вносить вклад в решение задач глобального здравоохранения. Такое заявление глава МИД сделал после обсуждения в Госдуме вопроса о выходе России из Всемирной организации и после появления резолюции ВОЗ о закрытии офиса Европейского регионального бюро по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве.

Выступая на коллегии Роспотребнадзора 15 сентября, Татьяна Голикова также заявила, что основная задача этого ведомства – внедрение инструментов «санитарного щита» в условиях санкционного давления на Россию. По словам вице-премьера, все решения необходимо принимать «очень взвешенно и обдуманно». «Все необходимые инструменты в ваших руках есть: доступны новые технологии, открыты возможности цифровой трансформации и молекулярно-генетических исследований, ежегодно расширяется международное партнерство для обеспечения коллективной эпидемиологической безопасности», – заявила Голикова.

Зампред правительства подчеркнула, что нужно обеспечивать условия для внедрения таких механизмов, работать над развитием современной лабораторной инфраструктуры, совершенствовать санитарно-карантинный контроль. По словам Голиковой, нельзя забывать и о развитии сотрудничества с дружественными России странами для создания единого евразийского эпидемиологического пространства и усиления трехуровневой системы предупреждения и реагирования на эпидемии.

О расширении международного сотрудничества 15 сентября заявил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Выступая на конференции «Медицина катастроф – 2022», он отметил, что налаживание связей со странами СНГ и Китаем – одна из приоритетных задач для Всероссийской службы медицины катастроф.

«Перед Всероссийской службой медицины катастроф стоят масштабные задачи по огромному спектру вопросов – от совершенствования нормативно-правового урегулирования работы службы и до расширения международного сотрудничества, в первую очередь со странами СНГ и Китаем. Регулярное проведение командно-штабных и тактико-специальных учений позволит повысить качество работы региональных сегментов службы», – отметил глава Минздрава.

Также Мурашко заявил о необходимости модернизировать телемедицинские технологии для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Благодаря таким наработкам будет уменьшаться срок принятия решений о тактике лечения, о медицинской эвакуации, а также обеспечиваться госпитализация в условиях, когда «счет идет на минуты». «По данным мониторинга, в РФ в 2022 году зарегистрировано более 1,6 тысячи ЧС с медико-санитарными последствиями, в которых пострадали почти 8 тысяч человек. Большая часть ЧП связана с дорожно-транспортными происшествиями и пожарами, такие происшествия составили 60% и 27% от всех ЧС соответственно», – уточнил министр, добавив, что в 2021 году сил и средств службы медицины катастроф в регионах было достаточно для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.