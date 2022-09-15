Пациенты пожаловались на отказ аптек брать рецепты на отсроченное обеспечение

С 1 сентября перестала действовать норма законодательства, которая предусматривала фиксацию в специальном журнале необслуженных льготных рецептов. Теперь в случае отсутствия необходимого препарата аптеки не вносят обращение в журнал, как раньше, что вызывает беспокойство пациентов. В Госдуме пообещали разобраться в ситуации.

С 1 сентября перестал действовать п.12 Приказа Министерства здравоохранения России № 1093н о правилах отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, который предусматривал отсроченное обслуживание льготных рецептов. И хотя в Минздраве утверждают, что обязанность принять на отсроченное обслуживание рецепты сохранилась, совершенно непонятно, как теперь будет вестись учет и отсчет времени, пишет «Коммерсантъ».

На горячую линию Всероссийского союза пациентов (ВСП) стали поступать обращения от граждан, которым отказали «в фиксации отсроченных рецептов». В организации полагают, что без ведения специального журнала процесс перестал быть формализованным: непонятно, с какого дня вести отсчет и к какому времени препарат будет доставлен. Это может привести к злоупотреблениям со стороны некоторых аптек, полагают в ВСП.

Отмена соответствующей нормы правил отпуска лекарств может привести к отсутствию «адекватного контроля и адекватной реакции», заявил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он намерен направить депутатский запрос и разобраться в ситуации.

По его словам, в стране следует ввести электронную систему учета отсроченных рецептов с прямым контролем со стороны федерального центра. Это позволило бы иметь «постоянную картину» по льготникам и в случае необходимости «принимать меры».

Обязанность принять на отсроченное обслуживание рецепт в случае временного отсутствия в аптечной организации указанного в рецепте лекарственного препарата, медицинского изделия или специализированного продукта лечебного питания для детей-инвалидов установлена в Порядке предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, пояснили «ФВ» в пресс-слжубе Минздрава. Там же отметили, что местные органы власти обязаны обеспечивать своевременное лечение пациента, в том числе предоставление необходимых лекарственных препаратов гражданам льготных категорий. В ведомстве заверили, что Росздравнадзор продолжит мониторинг ситуации с лекобеспечением.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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