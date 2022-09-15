Под Петербургом запущено новое фармпроизводство

14 сентября в Ломоносовском районе Ленинградской области открыт второй корпус фармзавода «Северная звезда», на котором будут производить жидкие лекарственные средства. Мощность рассчитана на выпуск 140 млн упаковок ампул с инъекционными растворами, 13 млн упаковок глазных капель и 10 млн упаковок спреев в год. Площадь корпуса 7,2 тысячи кв. м. Стоимость проекта составила 4 млрд рублей.

В планах предприятия строительство еще одного корпуса, предназначенного для хранения сырья и готовой продукции. Этот проект потребует вложения еще 1 млрд рублей.

НАО «Северная звезда» — компания, работающая на фармацевтическом рынке России более 20 лет. За это время построено современное производство готовых лекарственных средств, оснащенное в соответствии с мировыми стандартами GMP.

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