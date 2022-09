Московский эндокринный завод запустил производство обезболивающего для животных ВОЗ высказалась против использования двух моноклональных антител » Комиссия по COVID-19 журнала The Lancet не исключила лабораторного происхождения вируса Комиссия по коронавирусу британского журнала The Lancet не исключила лабораторного происхождения COVID-19, следует из доклада, опубликованного на основе двухлетней работы комиссии. «На момент публикации этого отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением (вируса), являются все еще вероятными: инфицирование при работе „в поле”, инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории», – говорится в тексте доклада. Комиссия по коронавирусу журнала The Lancet создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии названа «выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний». В июне 2022 года председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс на конференции в Испании сделал заявление, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий. В российском Минобороны также рассматривают возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). gxpnews