Московский эндокринный завод запустил производство обезболивающего для животных

Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») начал производство первого в своем ассортименте ветеринарного препарата – обезболивающего для собак и кошек, сообщает сайт мэра Москвы. Первая партия уже поступила на российский рынок.

«Фармацевтические предприятия города выпускают изделия для лечения широкого перечня заболеваний. С каждым годом в портфеле компаний появляется все больше собственных разработок, иногда в совершенно новых для них направлениях. Один из ведущих производителей города – Московский эндокринный завод – в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отмечается, что препарат применяют в составе комплексной терапии в послеоперационный период, при травмах, диагностических или лечебных манипуляциях, в том числе стоматологических.

«Лекарственные средства для животных – новое перспективное для предприятия направление. В наших планах – расширение ветеринарной линейки. Например, до конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства», – добавил генеральный директор предприятия Михаил Фонарев.

В 2021 году власти Москвы заключили с Московским эндокринным заводом офсетный контракт, объем инвестиций по которому составляет 1 млрд рублей. Инвестор в течение двух лет должен наладить в столице выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков. Город гарантирует закупку лекарств на 1,1 млрд рублей за восемь лет.

gxpnews