Минздрав обеспечит лекарствами дополнительно 172 тысячи пациентов с сердечной недостаточностью

Включение в перечень программы льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, восьми новых МНН позволит снизить смертность и госпитализацию пациентов с сердечной недостаточностью, заявила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Астапенко на форуме «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни» 15 сентября. Она отметила, что за счет новых препаратов программа охватит дополнительно 172 тысячи пациентов с сердечной недостаточностью. Об этом сообщает «МВ».

По словам замгендиректора по работе с регионами НМИЦ им. Алмазова Надежды Звартау, по расчетам специалистов, благодаря лекарственному обеспечению этой категории больных удастся сохранить за три года 30 тысяч жизней.

Ранее Минздрав представил изменения в перечень препаратов для пациентов нельготной категории, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также для тех, кому выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, сообщало издание. К имеющимся в списке 23 МНН предложено добавить ацетазоламид, валсартан + сакубитрил, ивабрадин, дапаглифлозин, дигоксин, спиронолактон, фуросемид, эмпаглифлозин. Астапенко обратила внимание на то, что на 1 сентября препаратами по этой программе обеспечены 652 тысячи пациентов, в 2021 году их было 673 тысячи, а в 2020-м – 450 тысяч.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина добавила, что рассматривается вопрос о расширении программы на пациентов с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, имеющих сопутствующие заболевания.

gxpnews