Takeda инвестирует 300 млн евро в сокращение выбросов на бельгийском заводе

Takeda планирует инвестировать в модернизацию завода по производству терапий на основе плазмы крови 300 млн евро, сообщает European Pharmaceutical Review. Предприятие расположено в бельгийском Лессине. Одной из целей модернизации станет сведение к нулю углеродных выбросов.

Отмечается, что это может стать самой крупной инвестицией компании в Бельгии. Завод в Лессине производит препараты на основе плазмы уже 50 лет. Эти средства необходимы пациентам со сложными заболеваниями, такими как первичный приобретенный иммунодефицит, и редкими заболеваниями, такими как наследственный ангионевротический отек и нарушения свертываемости крови.

Завод специализируется на очистке, розливе и упаковке плазменных терапевтических средств.

«Обновленное предприятие будет иметь еще более высокую производительность и будет еще больше опираться на анализ данных и цифровые технологии. Кроме того, мы уделяем особое внимание минимизации воздействия на окружающую среду на объекте: благодаря высокотехнологичной системе оборотного водоснабжения к 2023 году мы сможем сократить потребление пресной воды на 90%, также объект будет на 100% самодостаточен в плане электроснабжения», – заявил директор по глобальному производству и поставкам Takeda Томас Возневски.

Генеральный директор по операциям сайта Takeda Lessines Джеффри Пот добавил, что завод станет предприятием с нулевыми выбросами углерода к 2030 году. Он рассказал, что, помимо инвестиций в производственные мощности, компания намерена вложить средства в развитие и обучение сотрудников.

gxpnews