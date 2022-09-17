Американская организация I-MAK обвинила крупные фармкомпании в создании «патентных заборов»

Базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация I-MAK (Initiative for Medicines, Access and Knowledge) заявила в отчете, что три из 10 самых продаваемых лекарств в США не сталкиваются с необходимой конкуренцией на рынке страны и обходятся американцам в $167 млрд в год, сообщает Reuters.

I-MAK указала на то, что более дешевые дженерики и биосимиляры препарата компаний Bristol-Myers Squibb и Pfizer для предотвращения образования тромбов Eliquis будут доступны в Европе в среднем через 7,7 года после их ожидаемого одобрения в США. Аналогична ситуация и с Humira компании AbbVie, и с Enbrel компании Amgen, которые используются для лечения ревматоидного артрита. При этом в Соединенных Штатах появление более дешевых версий препаратов произойдет не так быстро.

«Расходы потребителей на отпускаемые по рецепту лекарства в США, которые на данный момент превышают $400 млрд, по прогнозам, достигнут почти $1 трлн к 2030 году», – заявила I-MAK.

AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb и Pfizer не ответили на запрос агентства. Reuters отмечает, что производители лекарств часто прибегают к созданию «патентного забора» из нескольких патентов на незначительные вариации своего изобретения. Так они пытаются предотвратить конкуренцию со стороны производителей дженериков на десятилетия.

«Злоупотребление патентами не ограничивается несколькими компаниями. Растущее количество свидетельств демонстрирует, что основная часть бизнес-модели фармацевтической промышленности для самых продаваемых лекарств в настоящее время построена на поддержании контроля над рынком за счет использования устаревшей патентной системы, – говорится в исследовании группы. – Фармацевтические компании получают сотни патентов, чтобы блокировать конкуренцию, потому что просто имеют возможность».

По данным I-MAK, производители 10 самых продаваемых лекарств в США подали в среднем по 140 патентных заявок на одно лекарство, 66% из которых были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). На каждое лекарство было выдано в среднем 74 патента, что в четыре раза больше, чем в Европе.

gxpnews