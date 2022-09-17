«Биокад» с 2021 года поставил около 540 тыс. упаковок лекарств по офсетному контракту

Компания «Биокад» в рамках офсетного контракта с 2021 года поставила в лечебные учреждения Москвы около 540 тыс. упаковок лекарственных препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, сообщается на официальном портале мэра столицы.

В настоящее время компания в рамках офсетного контракта производит и поставляет около 30 наименований лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, чтобы обеспечить лекарствами льготные категории граждан и медицинские организации города. В рамках данного контракта поставляется около трети всех лекарственных препаратов, применяемых для лечения онкологических и гематологических заболеваний, отметил начальник управления фармации департамента здравоохранения Москвы Михаил Игнатов.

«Это первая компания, с которой Москва заключила офсетный контракт. Договор был подписан в 2017 году, по его условиям предприятие будет поставлять городу препараты для лечения социально значимых заболеваний в течение почти семи лет. Сегодня на производстве выпускают лекарства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Первую продукцию по контракту столица получила в прошлом году – около 290 тыс. упаковок препаратов, а за шесть месяцев текущего года – еще более 250 тыс.», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках договора компания построила на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде комплекс фармацевтического производства «ПК-137».

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что на производстве работают более 170 человек, а его «комплекс зданий оснащен высокотехнологичным производственным оборудованием, там применены передовые инженерные решения, повышающие инвестиционную и операционную эффективность объекта». Объем собственных инвестиций биотехнологической компании в проект в рамках контракта составил 5,4 млрд руб.

gxpnews