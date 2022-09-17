Минздрав: растущая резистентность к антибиотикам обходится в 13 млрд рублей ежегодно

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов в интервью «Известиям» рассказал, что ежегодно дополнительные расходы российской системы здравоохранения, связанные с растущей устойчивостью микробов к антибиотикам, составляют минимум 13 млрд рублей. Резистентность делает такие лекарства менее эффективными, риски неблагоприятных исходов лечения становятся выше, и врачам приходится выбирать альтернативное, иногда более дорогое и длительное лечение.

По данным Козлова, в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 произошел рост потребления антибиотиков на 28% в амбулаторном звене (из расчета на тысячу жителей в день). В 2021 году зафиксировано снижение потребления антибиотиков – примерно до тех же значений, которые были в 2019 году. Но последствия 2020 года могут быть неблагоприятные – в виде роста устойчивости микроорганизмов к тем антибиотикам, за счет которых произошел рост. Речь прежде всего об азитромицине и левофлоксацине.

«Пандемия дополнительно высветила проблемы, которые существовали и до этого. Устойчивость – это проблема не только России, не только Европы или США, это проблема глобальная. Есть известный доклад Джима О’Нила – это один из ведущих экономистов мира, – который был сделан по заказу правительства Великобритании в 2014 году. Он сказал, что, по экспертным оценкам, примерно 700 тысяч человек в год умирает от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями. Если ничего не делать, к 2050 году от них будет умирать 10 млн, что больше, чем от онкологии, а она уносит жизни 8,2 млн», – пояснил Козлов, уточнив, что антибиотикорезистентность создает непосредственную угрозу и для применения таких современных медицинских технологий, как, например, трансплантация костного мозга, печени, замена суставов.

Кроме того, возрастают риски и при проведении интенсивной химиотерапии, подавляющей иммунитет, когда невозможно обойтись без высокоэффективной антимикробной терапии в случае развития инфекционных осложнений у онкопациентов. При развитии антибиотикорезистентности становится опасной для жизни и такое широко распространенное заболевание, как внебольничная пневмония.

По словам Романа Козлова, проблема антибиотикорезистентности возникла из-за самолечения граждан такими препаратами. Специалист подчеркнул, что у людей сложилось ощущение, что антибиотики можно принимать по поводу и без повода, что это безопасные препараты. Однако это не так, их бесконтрольное применение очень опасно, напомнил Козлов.

В марте 2019 года Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ, подписал распоряжение правительства об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. Стратегия предусматривает совершенствование госрегулирования в сфере применения противомикробных препаратов, а также разработку и актуализацию клинрекомендаций по вопросам оказания медпомощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учетом оптимальных схем противомикробной терапии, организацию и проведение мониторинга остаточных количеств антибиотиков в продовольственном сырье и пищевых продуктах, проведение информационных кампаний по проблемам антимикробной резистентности, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов.