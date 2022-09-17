В России до 2023 года планируется зарегистрировать три радионуклидных препарата

Российские ученые до конца 2022 года планируют зарегистрировать три радионуклидных препарата, рассказал директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист — онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в интервью телеканалу «Доктор».

«Мы сейчас видим, что лютеций у нас «чистый», с хорошим распределением по метастатическим очагам, на позитронно-эмиссионной томографии все видно. Мы в конце этого года по госзаданию должны его зарегистрировать, мы подошли к концу клинических испытаний, проведя доклинику. Еще будет зарегистрировано три препарата, революционных, на основе рения, лютеция и актиния», – сказал Каприн.

Он добавил, что, по подсчетам американских коллег, при внедрении лютеция на мировой рынок доход будет составлять $26 млрд. Каприн подчеркнул, что российские специалисты ожидают критику и конкуренцию, но у препарата большие перспективы.

«Нас на этот рынок будут выпускать без аплодисментов. Конечно, будет критика, и будут и оппоненты, как у всех новых методов. Мы два года назад начали эти испытания, мы сейчас видим по «Лютецию-177», что уже некоторые больные у нас живут без метастазов, это революционная история», – сказал специалист.

Каприн рассказал, что сегодня в активе российских онкологов есть около десяти радионуклидных препаратов, однако часть из них не лечебные, а обезболивающие. К примеру, «Самарий-153» снимает боль при метастазах, и стронций, а иридий — уже лечебный, который используется при гипоцеллюлярном раке.

gxpnews