СибГМУ получил возможность производить малые партии лекарств для исследований

Cибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) получил сертификат, подтверждающий соответствие опытного производства стандартам GMP. Документ дает вузу возможность производить на своей базе малые партии лекарственных средств для проведения клинических исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СибГМУ.

«Университет получил сертификат, подтверждающий соответствие опытного производства стандартам GMP. Сертификат дает возможность производить на базе вуза малые партии лекарственных средств для проведения клинических исследований», – отметили в пресс-службе.

С данным сертификатом университет сможет эффективнее заниматься разработкой лекарственных препаратов, в том числе в рамках реализации стратегического проекта «Таргетная тераностика» программы «Приоритет-2030». Он позволяет производить образцы новых препаратов для проведения клинических исследований не только для научных коллективов университета, но и для сторонних компаний.

«Выпуск малой партии препарата по новой технологии является серьезной проблемой. Большим фармацевтическим заводам это невыгодно, так как производство требует значительных вложений при неопределенном результате. Небольшие разработчики не имеют возможности самостоятельно организовать клинические испытания. Наличие сертифицированной площадки, которая может производить небольшие партии лекарственных средств, делает стадию клинических исследований значительно доступнее, что способствует выходу на рынок новых оригинальных отечественных препаратов», – отметил руководитель Центра внедрения технологий СибГМУ Артем Гурьев.

В настоящее время в Центре внедрения технологий СибГМУ работают над созданием нескольких лекарств, в числе которых снижающие вредные последствия химиотерапии, понижающие уровень холестерина и предназначенные для лечения тромбозов. СибГМУ является единственным медуниверситетом России, который имеет лицензию Минпромторга на производство лекарственных средств.

gxpnews