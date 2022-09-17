Производителям БАД пообещали льготные займы на оборудование для маркировки

Минпромторг готов предоставить льготные кредиты производителям БАД на покупку оборудования для системы маркировки. Сумма займа может достигать 50 млн руб. под 1% на два года. В ЦРПТ заверили, что дефицита оборудования на рынке нет и не прогнозируется.

Производителям биологически активных добавок предоставят льготные займы на оснащение оборудованием для маркировки. Об этом заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак заявил в ходе выездного совещания Минпромторга. Он также призвал производителей БАД начать подготовку к маркировке продукции уже сейчас, чтобы успеть получить оборудование и провести пуско-наладочные работы, передает пресс-служба министерства.

«Мы готовы оказать содействие всем участникам оборота товаров в части подбора оборудования, оптимального по техническим характеристикам и стоимости, — сказал Шпак. — Как и для производителей воды и молока, так и для товарной группы БАД мы планируем предоставлять из ФРП льготные займы на оснащение оборудованием для маркировки (до 50 млн руб. под 1% на два года)».

Эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок стартовал 1 мая 2021 года. По словам Василия Шпака, он активно поддерживается бизнесом и является масштабным по количеству участников.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов заверил в наличии запасов необходимого оборудования. «Данные запасы рассчитаны не менее чем на полгода и постоянно пополняются. Поэтому никаких проблем с оборудованием на рынке нет и не прогнозируется», — сказал он.

Месяц назад Минпромторг предложил запустить обязательную маркировку БАД, а также антисептиков с 1 апреля 2023 года. Соответствующие проекты постановления правительства ведомство разместило на портале проектов правовых нормативных актов. Также стало известно, что эксперимент по маркировке биодобавок продлят до 28 февраля 2023 года.

Эксперимент по маркировке биодобавок в России начался 1 мая 2021 года, антисептиков — с 1 августа того же года. Изначально предполагалось, что они продлятся до 31 августа 2022 года.

Ринат Васбеев

pharmvestnik