Начал работу национальный регистр наблюдательных исследований НАРНИС, разработанный участником проекта Сколково Энроллми.ру

Исследовательская сеть Энроллми.ру, участник проекта Сколково, разработала и запустила некоммерческий проект – (национальный) регистр наблюдательных исследований НАРНИС.
Обязательность публикации информации об исследованиях, проводимых с участием людей, вытекает из принципов открытости, прозрачности и этичности, заложенных в положениях Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации. Однако, до последнего времени российские компании были вынуждены публиковать данные о наблюдательных исследованиях, проводимых в Российской Федерации, в регистре США на английском языке, что создавало ограничения на использование информации жителями России.
Новый регистр НАРНИС (https://narnis.ru) – это общедоступная некоммерческая база данных реальной клинической практики на русском языке, предназначенная для размещения сведений о наблюдательных программах, проводимых с использованием лекарств, медицинских изделий, медицинских технологий, которые разрешены к применению в России. Спонсоры и организаторы исследований смогут публиковать в регистре информацию о своих проектах на русском языке на добровольной основе.
Запуск регистра позволит решить важнейшую задачу: сделать информацию о результатах исследований реальной клинической практики в России общедоступной, что позволит научному и медицинскому сообществу гораздо продуктивнее решать задачи по обеспечению населения эффективными и безопасными продуктами и технологиям в сфере охраны здоровья.
В управляющий комитет регистра вошли авторитетные российские ученые и руководители ведущих отраслевых объединений.
«Необходимость собственного регистра в России – это требование времени и правил проведения исследований с участием людей», – говорит академик РАН Рамил Хабриев, председатель управляющего комитета регистра, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко. – «Полномочия Минздрава России не распространяются на неинтервенционные исследования, а благодаря регистру НАРНИС информация об исследованиях и их результатах станет общедоступной».
«Во всем мире исследования реальной клинической практики лежат в основе изучения эффективности и безопасности лекарств и медицинских изделий. Именно эти исследования позволяют совершенствовать систему клинических рекомендаций», — сказал генеральный директор Энроллми.ру Михаил Гетьман. – «Создание бесплатного общедоступного регистра станет нашим вкладом в развитие отечественных научных исследований. Мы также планируем уже в 2022 году сделать регистр НАРНИС доступным для наших друзей и коллег из Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Сербии».
Состав управляющего комитета Регистра:
|ХАБРИЕВ Рамил Усманович
|Председатель Комитета, д.фарм.н., д.м.н., профессор, академик РАН, Научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко».
|ВОЛЬСКАЯ Елена Алексеевна
|Заместитель Председателя Комитета, к.истор.н., Председатель Независимого междисциплинарного Комитета по этической экспертизе клинических исследований
|Члены Комитета:
|ГЕТЬМАН Михаил Александрович
|к.фарм.н., генеральный директор ООО «Энроллми.ру», приглашенный профессор НИУ ВШЭ
|ДМИТРИЕВ Виктор Александрович
|к.м.н., генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП)
|КОЛБИН Алексей Сергеевич
|д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, председатель Ассоциации специалистов в области оценки технологий здравоохранения
|КРАШЕНИННИКОВ Анатолий Евгеньевич
|д.фарм.н., заведующий кафедрой фармации Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, генеральный директор АНО «Национальный научный центр фармаконадзора»
|СПИЧАК Ирина Владимировна
|д.фарм.н., профессор, исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик
|СЫЧЕВ Дмитрий Алексеевич
|д.м.н., профессор, профессор РАН, академик РАН, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
|ХОХЛОВ Александр Леонидович
|д.м.н., профессор, академик РАН, проректор по развитию Ярославского государственного медицинского университета, председатель Совета по этике при Минздраве России
|ШИПКОВ Владимир Григорьевич
|исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)
Энроллми.ру (https://about.enrollme.ru) – крупнейшая исследовательская сеть и российская технологическая компания, участник проекта Сколково, использующая цифровую платформу собственной разработки для дистанционного управления клиническими и наблюдательными исследованиями в сфере наук о жизни. Проект был представлен Михаилом Гетьманом в 2019 году. Технологии Энроллми.ру используют исключительно российский программный код, обеспечивают высокий уровень защиты данных и позволяют проводить масштабные исследования в России, других странах ЕАЭС и Сербии.
НАРНИС (https://narnis.ru) – общедоступный некоммерческий регистр наблюдательных исследований, проводимых в России. Регистр ведется на русском языке и находится под управлением независимого Управляющего комитета, в состав которого входят российские ученые и руководители отраслевых ассоциаций фармацевтической промышленности.