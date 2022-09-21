Начал работу национальный регистр наблюдательных исследований НАРНИС, разработанный участником проекта Сколково Энроллми.ру

Исследовательская сеть Энроллми.ру, участник проекта Сколково, разработала и запустила некоммерческий проект – (национальный) регистр наблюдательных исследований НАРНИС.

Обязательность публикации информации об исследованиях, проводимых с участием людей, вытекает из принципов открытости, прозрачности и этичности, заложенных в положениях Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации. Однако, до последнего времени российские компании были вынуждены публиковать данные о наблюдательных исследованиях, проводимых в Российской Федерации, в регистре США на английском языке, что создавало ограничения на использование информации жителями России.

Новый регистр НАРНИС (https://narnis.ru) – это общедоступная некоммерческая база данных реальной клинической практики на русском языке, предназначенная для размещения сведений о наблюдательных программах, проводимых с использованием лекарств, медицинских изделий, медицинских технологий, которые разрешены к применению в России. Спонсоры и организаторы исследований смогут публиковать в регистре информацию о своих проектах на русском языке на добровольной основе.

Запуск регистра позволит решить важнейшую задачу: сделать информацию о результатах исследований реальной клинической практики в России общедоступной, что позволит научному и медицинскому сообществу гораздо продуктивнее решать задачи по обеспечению населения эффективными и безопасными продуктами и технологиям в сфере охраны здоровья.

В управляющий комитет регистра вошли авторитетные российские ученые и руководители ведущих отраслевых объединений.

«Необходимость собственного регистра в России – это требование времени и правил проведения исследований с участием людей», – говорит академик РАН Рамил Хабриев, председатель управляющего комитета регистра, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко. – «Полномочия Минздрава России не распространяются на неинтервенционные исследования, а благодаря регистру НАРНИС информация об исследованиях и их результатах станет общедоступной».

«Во всем мире исследования реальной клинической практики лежат в основе изучения эффективности и безопасности лекарств и медицинских изделий. Именно эти исследования позволяют совершенствовать систему клинических рекомендаций», — сказал генеральный директор Энроллми.ру Михаил Гетьман. – «Создание бесплатного общедоступного регистра станет нашим вкладом в развитие отечественных научных исследований. Мы также планируем уже в 2022 году сделать регистр НАРНИС доступным для наших друзей и коллег из Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Сербии».

Состав управляющего комитета Регистра:

ХАБРИЕВ Рамил Усманович Председатель Комитета, д.фарм.н., д.м.н., профессор, академик РАН, Научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко». ВОЛЬСКАЯ Елена Алексеевна Заместитель Председателя Комитета, к.истор.н., Председатель Независимого междисциплинарного Комитета по этической экспертизе клинических исследований Члены Комитета: ГЕТЬМАН Михаил Александрович к.фарм.н., генеральный директор ООО «Энроллми.ру», приглашенный профессор НИУ ВШЭ ДМИТРИЕВ Виктор Александрович к.м.н., генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) КОЛБИН Алексей Сергеевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, председатель Ассоциации специалистов в области оценки технологий здравоохранения КРАШЕНИННИКОВ Анатолий Евгеньевич д.фарм.н., заведующий кафедрой фармации Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, генеральный директор АНО «Национальный научный центр фармаконадзора» СПИЧАК Ирина Владимировна д.фарм.н., профессор, исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик СЫЧЕВ Дмитрий Алексеевич д.м.н., профессор, профессор РАН, академик РАН, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования ХОХЛОВ Александр Леонидович д.м.н., профессор, академик РАН, проректор по развитию Ярославского государственного медицинского университета, председатель Совета по этике при Минздраве России ШИПКОВ Владимир Григорьевич исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)

Энроллми.ру (https://about.enrollme.ru) – крупнейшая исследовательская сеть и российская технологическая компания, участник проекта Сколково, использующая цифровую платформу собственной разработки для дистанционного управления клиническими и наблюдательными исследованиями в сфере наук о жизни. Проект был представлен Михаилом Гетьманом в 2019 году. Технологии Энроллми.ру используют исключительно российский программный код, обеспечивают высокий уровень защиты данных и позволяют проводить масштабные исследования в России, других странах ЕАЭС и Сербии.

НАРНИС (https://narnis.ru) – общедоступный некоммерческий регистр наблюдательных исследований, проводимых в России. Регистр ведется на русском языке и находится под управлением независимого Управляющего комитета, в состав которого входят российские ученые и руководители отраслевых ассоциаций фармацевтической промышленности.