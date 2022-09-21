Росздравнадзор: обеспеченность по рецептурным препаратам составляет 98,8%

В России стабильная ситуация с обеспечением лекарствами льготных категорий пациентов, 98,8% из них получают рецептурные препараты, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

«По данным Росздравнадзора, ситуация с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан в стране стабильная. В 2022 году всем категориям льготников выписано 74,8 млн рецептов, по 73,9 млн из которых лекарственные препараты получены. Таким образом, обеспеченность по рецептурным препаратам составляет 98,8%», – цитирует сообщение ТАСС.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) ранее в своем исследовании сообщил, что более половины опрошенных российских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, не смогли получить нужный препарат в аптеке в этом году.

Как напомнили в Росздравнадзоре, сейчас по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» реализуются мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, в рамках которых организовано лекарственное обеспечение лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях по перечню, утвержденному приказом Минздрава России от 24 сентября 2021 года № 936н.

По состоянию на 1 сентября текущего года лекарственными препаратами обеспечены более 652 тысяч человек (91,3% от пациентов под диспансерным наблюдением).

«Важно отметить сохраняющуюся тенденцию к увеличению количества пациентов, обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами. Результаты исследований, проведенных главными внештатными специалистами Минздрава России, свидетельствуют о положительном влиянии программ активной диспансеризации и льготного лекарственного обеспечения на повышение приверженности лечения и снижение повторных сердечно-сосудистых событий», – подчеркнули в Росздравнадзоре.

gxpnews