Ярославский биофармацевтический кластер признан лучшим в программе «Профессионалитета»

Кластер «Биофармацевтическое производство», созданный в Ярославской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при участии группы компаний «Р-Фарм», признан лучшим образовательно-производственным комплексом среди 70 участвующих в программе «Профессионалитета» кластеров из 42 регионов страны.

Проект Ярославского биофармацевтического кластера, начавшего работу в сентябре 2022 года, выделен экспертным жюри на основании рассмотрения дорожных карт всех участников «Профессионалитета», готовившихся в течение последних трех месяцев, и был представлен министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Мы рады, что разработанные при непосредственном участии экспертов ГК „Р-Фарм” методические подходы к процессу практико-ориентированного образования, направленного на гармонизацию запросов работодателя и получаемых учениками компетенций, получили признание на таком высоком уровне. Уверены, что проект „Профессионалитет” станет флагманом кардинальных позитивных изменений в сфере подготовки высокопрофессиональных кадров», – отметила директор по персоналу компании «Р-Фарм» Елена Турянская.

Проект образовательно-производственного кластера «Биофармацевтическое производство» реализуется на базе ЯПЭК им. Пастухова в рамках соглашения между колледжем, группой компаний «Р-Фарм» и правительством Ярославской области. Образовательным учреждением получено порядка 120 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, еще 35 млн рублей на развитие кластера предоставляет ГК «Р-Фарм».

В рамках проекта в колледже создается тренинг-центр по подготовке кадров для биотехнологического производства, который является аналогом производственного участка предприятия «Р-Фарм». Обучение будет осуществляться по программам, разработанным непосредственно под задачи бизнеса при участии специалистов ГК «Р-Фарм».

gxpnews