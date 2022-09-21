«Р-Фарм» прекратил выпуск вакцины против COVID-19 от AstraZeneca

В июле 2020 года «Р-Фарм» подписал с AstraZeneca соглашение на производство и поставку вакцины от COVID-19, находившейся на тот момент в стадии разработки. По условиям сделки «Р-Фарм» должен был предоставить англо-шведской компании производственные мощности, также за ним закреплялась роль поставщика в десятки стран, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Европу.
В мае 2021 года гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что экспорт первой партии Р-Кови будет осуществлен в июне 2021 года. Однако прогнозы Игнатьева не сбылись: «Р-Фарм» начал выпуск вакцины на экспорт в сентябре 2021 года.
По словам Игнатьева, компания «Р-Фарм» занималась экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина Р-Кови производилась по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. В России препарат не зарегистрирован, получать РУ на вакцину также не планировалось.
Для российского рынка «Р-Фарм» среди прочих производителей выпускает вакцины от COVID-19 – Спутник V и Спутник Лайт, разработанные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.
Фото: jpgazeta.ru