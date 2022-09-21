Общественная организация попросила производителя снизить цену на лекарство от ВИЧ

«Коалиция по готовности к лечению» попросила Johnson & Johnson снизить цену на лекарство от ВИЧ минимум вдвое. Общественная организация отмечает, что цена препапарта «Эвиплера» не снижается, несмотря на рост объема закупок.

«Коалиция по готовности к лечению» обратилась к генеральному директору российского подразделения Johnson & Johnson Екатерине Погодиной с просьбой о снижении стоимости лекарства. Речь идет о комбинированном препарате для лечения ВИЧ рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин (ТН «Эвиплера»). По мнению пациентов, цена должна снизиться как минимум на 50%.

В письме (есть в распоряжении «ФВ») пациентская организация обращает внимание на то, что цена не снижается, несмотря на рост объема закупок. Если в 2021 году затраты на препарат составили 5,51 млрд руб., что соответствует 17 877 годовых курсов, то в 2022 году – 6,06 млрд руб., это 19 722 годовых курса.

«Анализ цен показывает, что стоимость годового курса на одного пациента составляет минимум 304 779 рублей (25 050 рублей за упаковку). Как правило, цена снижается при увеличении объемов закупок, но не в случае с «Эвиплерой» – несмотря на рост объемов закупок в последние годы, цена на нее практически не снижется. На текущий момент препарат рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин является самым дорогостоящим во всей линейке применяемых в Российской Федерации АРВ-препаратов», – говорится в обращении «Коалиции».

Согласно ГРЛС, отпускная цена производителя (без НДС) составляет 23 983,19 руб. за упаковку. Последняя стоимость зарегистрирована в 2017 году и с тех пор не менялась. В России с 2018 года зарегистрирован дженерик «Эвиплеры» – «Тенрилтаб» от компании «Фармасинтез». Его предельная стоимость – 17 595 руб., которая также не менялась на протяжении нескольких последних лет. Но, согласно данным Росздравнадзора, дженерик в оборот не вводился.

Пациенты опасаются, что у государства не хватит денег на приобретение достаточного количества упаковок лекарства. «Общее количество пациентов, нуждающихся в лечении, согласно официальным данным, продолжает неуклонно расти, и бюджет, выделенный на лечение ВИЧ, требует тщательного и взвешенного распределения, особенно в текущих условиях», – говорится в письме.

Возможности приобретения «Эвиплеры» по текущим ценам в рамках выделенного бюджета вызывают обеспокоенность общественной организации: «Мы считаем, что высокая цена на данный препарат усугубляет дефицит бюджета на АРВ-препараты и снижает объем общего количества закупаемых курсов для лечения ВИЧ-инфекции. Нехватка АРВ-препартов из-за завышенных цен и недостаточного бюджета может и будет способствовать дальнейшему распространению эпидемии ВИЧ».

В письме «Коалиции» говорится, что в течение многих лет организация призывает увеличить госфинанасирование на закупку антиретровирусных препаратов, но также она призывает ведущие фармкомпании к разумному ценообразованию.

«Мы в очередной раз настаиваем на снижении стоимости препарата рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин как минимум на 50% – до 150 тысяч рублей за годовой курс (около 12 000 рублей за упаковку). Только в этом случае удастся зафиксировать прогресс последних лет по внедрению лечения комбинированными препаратами и сохранить, а в ряде случаев повысить приверженность пациентов», – говорится в обращении.

Такое снижение может привести к экономии госбюджета в размере 3 млрд руб., увеличить количество получающих препарат пациентов до 40 тыс. человек в год.

«ФВ» направил запрос в компанию.

Елена Калиновская

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