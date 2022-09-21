Минпромторг сохранил планы по актуализации стратегии «Фарма — 2030»

Минпромторг России сохранил планы по актуализации стратегии развития российской фармпромышленности на период до 2030 года к осени 2022 года, сообщил журналистам первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума «Биотехмед».

«Мы как планировали осенью, так и планируем осенью. Сейчас эту работу ведем. Получится – хорошо, не получится — посмотрим дальше», — сказал он (цитата по ТАСС).

Осьмаков отметил, что в текущей ситуации возникают сложности с решениями стратегического характера, потому что ситуация постоянно меняется.

О планах по актуализации стратегии к осени первый замминистра промышленности и торговли сообщил в ходе ПМЭФ. Он заявил, что стратегия как концепция актуальна, но нуждается в доработке. Также он подчеркнул, что уровень поддержки отрасли в дальнейшем будет наращиваться.

В октябре 2021 года Осьмаков представил презентацию «Фарма — 2030 — стратегия новой реальности», согласно которой объем производства фармацевтической продукции в России к 2030 году может составить не менее 1,2 трлн руб. Согласно целевым ориентирам стратегии, отраженным в презентации, доля локально произведенных лекарственных средств от общего рынка РФ должна составить к 2030 году не менее 42% в денежном выражении, доля отечественных лекарств в общем объеме продаж жизненно необходимых и важнейших препаратов — не менее 65% в натуральном выражении, обеспеченность отечественными лекарственными препаратами по перечню социально значимых и особо опасных заболеваний — не ниже 70%.

gxpnews