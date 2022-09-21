В Госдуму внесут законопроект о лекарственном страховании

Законопроект о лекарственном страховании будет внесен в Госдуму «в ближайшее время», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, государство должно обеспечивать граждан лекарствами бесплатно либо за символическую плату. Минздрав анонсировал законопроект еще в 2016 году. Законопроект о лекарственном страховании будет внесен в Госдуму «в ближайшее время», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, государство должно обеспечивать граждан лекарствами бесплатно либо за символическую плату. Минздрав анонсировал законопроект еще в 2016 году.

«Это глобальная проблема. Соответствующий законопроект, вводящий в России лекарственное страхование, лично мною будет внесен. Проблема действительно назрела. Большинство развитых стран сегодня этот механизм использует. Если есть препарат и он помогает, то государство обеспечивает человека этим лекарством бесплатно либо за символическую плату. Люди нескольких категорий сейчас регулярно попадают: не являются льготниками, инвалидами. Для них проблема неразрешимая – собирают деньги эсэмэсками, оспаривают в судах, через судебных приставов добывают это лекарство. Цена вопроса – порядка 600 млрд рублей, вполне доступная для Российской Федерации сегодня», – заявил Куринный.

Глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в свою очередь выразил мнение, что лекарственное страхование необходимо включать в ОМС, «чтобы пациент не бегал в поисках лекарства, которое спасает ему жизнь». Саверский полагает, что надо переходить от лекарственного обеспечения по льготам к лекарственному обеспечению по стандартам.

В марте 2016 года Минздрав начал подготовку проекта закона о лекарственном страховании. Механизм такого страхования предполагал, что пациент, проходящий лечение по полису ОМС, сможет получить назначенные ему препараты бесплатно либо оплатить лишь часть их стоимости. Внедрить эту модель планировалось в 2019 году, когда запланированный рост тарифа отчислений в фонд ОМС позволит покрыть расходы на реализацию проекта.

В 2018 году сообщалось, что на реализацию программы лекарственного страхования в России необходимо около 480 млрд рублей. Тогда на Российском фармацевтическом форуме Института Адама Смита директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина заявила, что уже заложено 180 млрд рублей на лекобеспечение и требуется еще 300 млрд для покрытия лекарственных расходов тех людей, которые за свои деньги покупают препараты из перечня ЖНВЛП.

Вскоре стало понятно, что найти за год еще 300 млрд рублей на реализацию проекта не удастся. Тогда в Минздраве сообщили о планах внедрить лекарственное страхование в России к 2025 году, затем эти сроки скоррективровали на 2022-2023 годы.