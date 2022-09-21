Минюст США заплатил 11 млн долларов за сообщение о мошенничестве в Bayer

Министерство юстиции США заплатило осведомителю из Bayer за информацию о мошенничестве в компании. Получивший 11 млн долл. человек работал в маркетинговом отделе производителя.

Минюст США заплатил 11 млн долл. информатору, сообщившему о мошенничестве в компании Bayer. Об этом сообщает издание National Law Review.

Бывший сотрудник отдела маркетинга компании подал два судебных иска в связи с нарушением Bayer «Закона о ложных претензиях». Компания обвинялась в выплате откатов врачам и больницам, чтобы побудить их использовать антибактериальный препарат «Авелокс» и препарат «Трасилол», который останавливает кровотечение при операциях на сердце.

Министерство приняло решение возбудить одно общее уголовное дело, по которому Bayer уже согласилась выплатить 40 млн долл.

Министерство юстиции США нередко пользуется услугами осведомителей, это один из самых эффективных способов борьбы с мошенничеством в области производства лекарственных препаратов, сообщает издание.

Американский «Закон о ложных претензиях» побуждает частных лиц сообщать о мошенничестве, направленном против правительства. Он позволяет привлекать к ответственности компании, которые получают финансовую выгоду от участия в государственных контрактах и программах, спонсируемых государством.

Фото: ru.123rf.com

Николай Соколов

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