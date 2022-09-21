Аптеки попросят повторно рассмотреть проект о расширении нелекарственного ассортимента

В августе правительство не одобрило проект по расширению нелекарственного ассортимента аптек. Бизнес с такой позицией не согласен и планирует просить повторно рассмотреть документ.

Аптеки попросят правительство о повторном рассмотрении проекта о расширении нелекарственного ассортимента. Об этом участники рынка рассказали «ФВ».

В июне в Госдуму внесли законопроект, расширяющий список товаров, которые могут продавать аптеки. Инициаторы проекта предложили разрешить аптекам продавать дополнительно более 20 категорий товаров, в том числе полезную еду (орехи, масла, семена и т.д.), питьевую воду и соки, жевательные резинки, эфирные масла, спортивный инвентарь и др.

В правительстве инициативу о расширении нелекарственного ассортимента аптек не поддержали. В отрицательном отзыве, с которым удалось ознакомиться «ФВ», говорится о том, что инициатива приравняет аптеки к продовольственным магазинам.

Аптеки с позицией регулятора не согласны — описанные в проекте категории товаров вполне логично продавать в аптеке, уверены представители рынка. Они также напомнили, что других экономических мер поддержки им не предоставляется, а представленный проект смог бы увеличить их оборот.

На сколько увеличился бы оборот аптек при принятии проекта? Почему бизнес считает, что правительство не знает, к какому виду деятельности относится аптечный сегмент? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 21 (1090) от 20.09.2022 года в материале «Аптеки выпишут не лекарства».

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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