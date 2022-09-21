Ростех впервые представил новейшее оборудование для ультразвуковой диагностики и лечения рака

АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех на форуме БИОТЕХМЕД-2022 презентовал прототип прибора для диагностики и лечения новообразований с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. Уникальный роботизированный комплекс, разработанный совместно с ФМБА России, использует неинвазивные технологии, не нарушает целостность кожного покрова и позволяет минимизировать риск побочных эффектов при лечении онкологических заболеваний.

Высокотехнологичное устройство, получившее название «МедУза 008», может использоваться для лечения новообразований с помощью трех неинвазивных технологий для оперативного контроля и персонализации исследования: ультразвуковой диагностики, ультразвуковой HIFU-терапии и ультразвуковой HIFU-эластографии.

HIFU-терапия — это инновационная методика для лечения доброкачественной и злокачественной онкологии. Ее главное преимущество в том, что она обходится без медицинского вмешательства, поэтому не требует специальной подготовки и гораздо легче переносится пациентами.

Производство аппарата ведется в Санкт-Петербурге предприятием АО «ОКБ Электроавтоматика» (входит в КРЭТ).

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