«Микроген» приступил к ребрендингу бактериофагов

НПО «Микроген», крупнейший российский производитель иммунобиологических лекарственных препаратов, приступило к поэтапной программе ребрендинга бактериофагов. За 2022—2023 годы 14 препаратов линейки поменяют дизайн упаковки, включая логотип, цвета и шрифты, при этом пять из них также получат новые названия. Ребрендинг нацелен на повышение узнаваемости и стимулирование продаж и бактериофагов среди пациентов и врачей.

Препараты будут выпускаться под зонтичным брендом «Руфаг», который добавится ко всем названиям бактериофагов под международными непатентованными наименованиями. В нейминге используется привязка к стране-происхождения — России, которая делает отсылку к сильным позициям отечественной научной школы фаготерапии. В графическом дизайне приставка «Ру» заключена в прямоугольник, чтобы подчеркнуть заложенный смысл. Логотип выполнен в шрифтовой технике, строгая графичность всех визуальных элементов дизайна упаковки призвана подчеркнуть уверенное лидерство на рынке.

Упаковка каждого препарата бактериофага выполнена в индивидуальном цвете. В основе палитры бренда — спокойные, естественные природные оттенки. Редизайн также затронул и первичную упаковку: в производство запущена серия в новых, более удобных для применения флаконах.

«Новый дизайн упаковки «руфагов» должен отразить наше стремление отойти от традиционного и научно-консервативного подхода в позиционировании препаратов, сложившегося за более чем 80-летнюю историю их присутствия на российском рынке. Новая идентичность — современная, лаконичная, ориентирована на значимые для потребителей ценности, такие как ответственность, прогресс, персональный подход к пациентам, — уточнил Андрей Чичерин.

В настоящее время НПО «Микроген» — единственный производитель лечебных препаратов бактериофагов — производит 14 наименований средств, содержащих бактериофаги к 21 самому распространенному возбудителю бактериальных инфекций. Их используют для профилактики и лечения острых кишечных инфекций — дизентерии, брюшного тифа, сальмонеллезов, а также для лечения гнойно-септических и других заболеваний различной локализации: хирургических и госпитальных инфекций, заболеваний уха, горла, носа, легких и плевры, урогенитальной патологии, гастроэнтероколитов, дисбактериоза кишечника, а также инфекционных заболеваний новорожденных и детей первого года жизни.

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