«Фармасинтез» представил уникальную линейку гормональных препаратов на «Биотехмеде»

Линейки «ДляЖенс» для лечения эндометриоза и заместительной гормональной терапии и «ПланиЖенс» для оральной контрацепции были представлены компанией на одном из самых главных форумов фармацевтической и медицинской отрасли в Сочи.

Уникальность линейки «ПланиЖенс» заключается в том, что это первая отечественная линейка оральных контрацептивов, которая включает в себя весь актуальный перечень комбинированных оральных контрацептивов, повышая тем самым доступность современных методов планирования беременности.

Надежная контрацепция сохраняет здоровье российских женщин и приводит к снижению абортов, а также связанных с ними рисков для репродуктивной функции.

Линейка «ДляЖенс» повышает доступность препаратов для лечения эндометриоза и коррекции менопаузальных расстройств у женщин в климактерическом периоде, помогая им безболезненно перейти от репродуктивного периода к «осенней поре» жизни, сглаживая неприятные симптомы и предотвращая серьезные последствия.

Представленные гормональные препараты производятся и планируются к выпуску на вновь построенном заводе «Фармасинтез-Тюмень», который является одним из крупнейших в Европе и единственным в России комплексом, полностью специализирующимся на выпуске гормональных лекарственных препаратов.

Уже сейчас завод выпускает порядка 27 торговых наименований гормональных препаратов, и свыше 10 находятся в процессе регистрации и разработки.

Выпускаемые компанией «Фармасинтез» лекарственные препараты не уступают по качеству и удобству потребительской упаковки западным аналогам. Например, оральные контрацептивы выпускаются в современном формате упаковки «умный кошелек», в котором разработана и реализована специальная система навигации правильного и своевременного приема препарата, которая не только делает использование препарата максимально комфортным, но и предотвращает риск пропуска необходимой таблетки.

Компания «Фармасинтез» считает своим приоритетом заботу о здоровье российских женщин.

Фото: пресс-служба форума «Биотехмед».

gxpnews