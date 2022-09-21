Викрам Пуния: «KSM может стать доступной историей в России»

Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния выступил в дискуссионной сессии «Биотехмеда» – «Фарма – как обеспечить национальную независимость». Свое выступление он начал с данных общего объема рынка фармсубстанций и привел пример создания субстанции метформина:
«Бизнес сегодня должен инвестировать в производство фармсубстанций по полному циклу: от глубоких стадий синтеза – начиная от Key Starting Material (KSM) – до конечного продукта. Из 15 тысяч тонн субстанций, потребляемых в год в России, „Фармасинтез” потребляет свыше 1000 тонн.
Как пример можно рассмотреть субстанцию метформина. Полный цикл производства этой субстанции начинается от известняка и коксующегося угля, которые смешиваются в определенных пропорциях, нагреваются свыше 1000 градусов, и получается карбид кальция, который является продуктом, более относящимся к металлургии, а не к фармацевтике. И этот продукт как раз и является одной из основ KSM, из которой впоследствии получают субстанцию метформина.
Из различных KSM мы можем получать десятки субстанций, KSM – это основа. И их производство – доступная история».
Чтобы компания «Фармасинтез» и вообще бизнес был готов инвестировать в производство фармсубстанций, президент ГК «Фармасинтез» озвучил ряд предложений регуляторам на площадке форума:
- Сертификат происхождения (СП) на лекарственный препарат должен получать тот, кто производит субстанции с глубоких стадий, т. е. от KSM. Необходимо включить это условие в правило «второй лишний».
- При ввозе импортного KSM Федеральная таможенная служба России должна подтверждать его подлинность. Для этого необходимо укомплектовать ФТС необходимым оборудованием.
- Бизнесу надо дать время для перехода на производство АФС от KSM до конца 2024 – начала 2025 года.
С другой стороны, Викрам Пуния отметил, что разработка и производство фармсубстанций от KSM не всегда экономически оправданы, так как во многих субстанциях объемы российского рынка минимальны, и, безусловно, в этом случае нужна господдержка в форме:
- субсидий при закупке оборудования для производства фармсубстанций;
- доступных кредитов для фармпроизводителей отечественных субстанций.
«Фармасинтез» также представил уникальную линейку гормональных препаратов на «Биотехмеде».