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Викрам Пуния: «KSM может стать доступной историей в России»

Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния выступил в дискуссионной сессии «Биотехмеда» – «Фарма – как обеспечить национальную независимость». Свое выступление он начал с данных общего объема рынка фармсубстанций и привел пример создания субстанции метформина:

«Бизнес сегодня должен инвестировать в производство фармсубстанций по полному циклу: от глубоких стадий синтеза – начиная от Key Starting Material (KSM) – до конечного продукта. Из 15 тысяч тонн субстанций, потребляемых в год в России, „Фармасинтез” потребляет свыше 1000 тонн.

Как пример можно рассмотреть субстанцию метформина. Полный цикл производства этой субстанции начинается от известняка и коксующегося угля, которые смешиваются в определенных пропорциях, нагреваются свыше 1000 градусов, и получается карбид кальция, который является продуктом, более относящимся к металлургии, а не к фармацевтике. И этот продукт как раз и является одной из основ KSM, из которой впоследствии получают субстанцию метформина.

Из различных KSM мы можем получать десятки субстанций, KSM – это основа. И их производство – доступная история».

Чтобы компания «Фармасинтез» и вообще бизнес был готов инвестировать в производство фармсубстанций, президент ГК «Фармасинтез» озвучил ряд предложений регуляторам на площадке форума:

  • Сертификат происхождения (СП) на лекарственный препарат должен получать тот, кто производит субстанции с глубоких стадий, т. е. от KSM. Необходимо включить это условие в правило «второй лишний».
  • При ввозе импортного KSM Федеральная таможенная служба России должна подтверждать его подлинность. Для этого необходимо укомплектовать ФТС необходимым оборудованием.
  • Бизнесу надо дать время для перехода на производство АФС от KSM до конца 2024  начала 2025 года.

С другой стороны, Викрам Пуния отметил, что разработка и производство фармсубстанций от KSM не всегда экономически оправданы, так как во многих субстанциях объемы российского рынка минимальны, и, безусловно, в этом случае нужна господдержка в форме:

  • субсидий при закупке оборудования для производства фармсубстанций;
  • доступных кредитов для фармпроизводителей отечественных субстанций.

«Фармасинтез» также представил уникальную линейку гормональных препаратов на «Биотехмеде».

gxpnews

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21 сентября, 2022 | Просмотров: 53