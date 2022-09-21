Приговор фигурантам дела «Ульяновскфармации» оставлен в силе

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре 20 сентября оставил в силе обвинительный приговор первой судебной инстанции – Ленинского районного суда Ульяновска, вынесенный по делу о хищении при закупке медицинского кислорода. Фигурантами являются экс-министры здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь и Рашид Абдуллов, бывший вице-спикер Заксобрания региона Игорь Тихонов, экс-директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова и ее бывший заместитель Евгений Коган. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре 20 сентября оставил в силе обвинительный приговор первой судебной инстанции – Ленинского районного суда Ульяновска, вынесенный по делу о хищении при закупке медицинского кислорода. Фигурантами являются экс-министры здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь и Рашид Абдуллов, бывший вице-спикер Заксобрания региона Игорь Тихонов, экс-директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова и ее бывший заместитель Евгений Коган.

Суд в Самаре также не удовлетворил кассационные представления стороны обвинения и жалобы адвокатов: Тихонов и Абдуллов продолжат отбывать наказание в колонии общего режима, а Дегтярь и экс-топ-менеджеры «Ульяновскфармации» будут стоять на учете в УФСИН по условным срокам.

Решение суда может быть обжаловано в Верховном суде (ВС) РФ.

По данным следствия, с 2016 по февраль 2017 года Павел Дегтярь, Игорь Тихонов и Ольга Кузнецова организовывали закупку кислорода клиниками региона только у «Ульяновскфармации», а с июня 2017 по март 2018 года такая же схема использовалась в отношении медизделий для хирургии и реанимации, а также дезинфицирующих средств. Тогда Дегтяря на посту министра уже сменил Рашид Абдуллов. Все товары закупались по завышенным ценам, а разница похищалась. В результате региональному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 11,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Кузнецовой, Когана, Тихонова и Абдуллова ГСУ СК РФ возбудило летом 2018 года. В декабре по этому делу задержали Дегтяря.

В январе 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска признал всех пятерых фигурантов дела виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а экс-министров здравоохранения области – еще и по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда). Игоря Тихонова и Рашида Абдуллова суд приговорил к 5 и 4 годам колонии соответственно, штрафу (1,7 млн рублей) с лишением права занимать должности в госорганах в течение 3 и 2,5 года. Павел Дегтярь, Ольга Кузнецова и Евгений Коган получили 2,5, 3,5 и 4 года лишения свободы условно со штрафами в размере от 200 до 800 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил приговор всем фигурантам и направил дело на новое рассмотрение.

В апреле 2022 года Ленинский районный суд Ульяновска начал пересмотр уголовного дела. Фигуранты снова не признали вину и указали на противоречия в обвинительном заключении. В мае Генпрокуратура обжаловала решение кассации в Верховном суде России. Летом ВС постановил пересмотреть дело в кассационном суде. Этот суд 20 сентября 2022 года оставил в силе приговор Ленинского районного суда от января 2021 года.