«ПСК Фарма» готовится вывести на российский рынок 11 новых биотехнологических препаратов

Группа компаний «Рус Биофарм», отмечающая в этом году свой 10-летний юбилей, заявила о намерении в ближайшие 3-4 года инвестировать в развитие производства и расширение портфеля 5 млрд рублей. Презентация амбициозных планов состоялась 17 сентября на ключевой производственной площадке группы – биофармацевтическом заводе «ПСК Фарма» в подмосковной Дубне.

Резидент особой экономической зоны «Дубна» завод «ПСК Фарма», являющийся важнейшим структурным подразделением ГК «Рус Биофарм», сегодня разрабатывает и производит лекарства для терапии социально значимых заболеваний в различных нозологиях. В ближайших планах «ПСК Фарма» – стать компанией полного цикла, минимизировать импортозависимость и увеличить объемы производства технологически сложных химических и биотехнологических препаратов.

Коммерческий выпуск лекарственных препаратов на заводе «ПСК Фарма» начался всего два года назад, тем не менее здесь сегодня действуют уже семь производственных линий, выпускающих девять лекарственных форм.

«Кажется, что 10 лет – не так много, но то, как стремительно развивалась группа компаний и это предприятие, поражает. Эта площадка стала одной из ведущих и в особой экономической зоне, и в самом городе. А самое главное – она производит продукцию, которая очень нужна всем людям – жизненно важные препараты», – отметил президент Торгово-промышленной палаты Дубны Владимир Бобров, вручая руководителям ГК «Рус Биофарм» награду за успехи в развитии бизнеса.

С 2016 года компания участвует в реализации стратегии импортозамещения, выпуская лекарственные препараты для лечения тяжелых заболеваний. В марте этого года было объявлено о готовности к работе цеха по производству химических субстанций для организации полного цикла производства. К концу 2022 года «ПСК Фарма» планирует начать выпуск 20 химических субстанций, а в IV квартале – запустить участок по производству биологических субстанций для биотехнологических препаратов.

«Сегодня важный день не только для компании, но и для нашего города. Я выражаю огромную благодарность руководству группы компаний за то, что они выбрали Дубну и нашу особую экономическую зону для того, чтобы разместить свое производство, чтобы сотрудники – как дубненцы, так и приехавшие в Дубну и ставшие дубненцами целыми семьями – работали здесь на благо нашей страны», – поздравил юбиляра глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

В ближайшие 10 лет «ПСК Фарма» планирует значительно увеличить ключевые показатели, нацеливаясь на десятикратный рост не только оборотов, но и количества выпускаемых препаратов.

«В первую очередь мы планируем продолжить инвестировать в собственное развитие и расширение портфеля. В ближайшие 3-4 года объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей. Эти средства будут потрачены на разработку и регистрацию новых продуктов, а также запуск новых производственных линий», – рассказал президент ГК «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния.

Другой важной целью компании является лидерство на рынке биофармацевтических лекарственных препаратов России и стран СНГ.

«Биотехнологии – крайне непростая область в плане регуляторики и организации технологического процесса, но именно такие препараты особенно востребованы на рынке и необходимы нашим гражданам. На сегодняшний день в нашем портфеле четыре зарегистрированных биотехнологических препарата, к 2025 году мы планируем увеличить их количество до 15. Мы уверены, что биотехнологии – будущее мировой фармацевтики, и намереваемся расширять экспертизу в данном направлении», – подчеркнула генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

ГК «Рус Биофарм» была основана в 2012 году как интегрированная биофармацевтическая компания полного цикла. Приоритетными направлениями деятельности ГК являются разработка и производство генно-инженерных биологических препаратов, полной линейки препаратов для лечения астмы и ХОБЛ, препаратов для таргетной терапии тяжелых социально значимых заболеваний, в том числе орфанных.

Завод «ПСК Фарма», важнейшая часть ГК «Рус Биофарм», является резидентом ОЭЗ «Дубна». Предприятием разрабатываются и производятся препараты для лечения астмы, хронической обструктивной болезни легких, муковисцидоза, ревматоидного артрита, терапии ВИЧ, туберкулеза и болезней ЖКТ.

Особое внимание уделяется разработке и производству лекарственных средств для лечения тяжелых аутоиммунных и орфанных заболеваний, а также болезней ЦНС. Разрабатываются и производятся современные антибиотики для стационарного применения.

По итогам 2021 года «ПСК Фарма» заняла лидирующее место в России по количеству ингаляционных препаратов в портфеле.

На данный момент компанией выведено на рынок 50 лекарственных препаратов. В разработке, на этапах проведения клинических исследований и регистрации – еще более 70 современных лекарственных средств, и этот список постоянно расширяется. 80% препаратов компании относятся к перечню ЖПВЛП, остальные – сопутствующие.

В компании «ПСК Фарма» работают более 350 высококвалифицированных специалистов.