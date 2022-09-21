Минпромторг не готов включить фармпродукцию в параллельный импорт

Минпромторг пока не будет включать фармацевтическую продукцию в перечень товаров для параллельного импорта. Перечень товаров для параллельного импорта был утвержден в начале мая.

Минпромторг не видит необходимости во включении фармпродукции в перечень товаров для параллельного импорта. Глава министерства Денис Мантуров считает, что уход иностранных лекарств дает возможности для развития российских предприятий. «Фармпродукция на сегодняшний день не относится к продукции, запрещенной к поставке на наши рынки. Меня спрашивали – не нужно ли включить в параллельный импорт? Сегодня необходимости в этом нет», – сказал Мантуров на форуме «Биотехмед» (цитата по «Интерфаксу»).

Объем отечественной продукции на рынке фармацевтики вырос с 25,5% в 2014 году до 35,6% к началу 2022 года. «Потому что он закроет эту нишу, и мы сейчас намеренно пошли на то, чтобы ввести дополнительные меры поддержки – субсидии на НИОКРы, то есть это разработка, замещение в том числе лекарственных средств», – добавил Мантуров.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но перечень пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи.

В июне Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. В начале августа Минпромторг включил в перечень реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака (бренд Miltenyi Biotec).

Ринат Васбеев

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