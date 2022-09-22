Российская компания SAMSON-MED зарегистрировала новый неврологический препарат Ренобрейн®

Российская биофармацевтическая компания SAMSON-MED зарегистрировала новый неврологический препарат Ренобрейн® (полипептиды коры головного мозга скота).

Ренобрейн® является полным аналогом препарата Кортексин® компании Герофарм. Весь цикл производства Ренобрейна® осуществляется на территории России. Таким образом, отсутствует зависимость от импорта и обеспечивается широкая доступность препарата для пациентов.

Регистрация и выпуск препарата Ренобрейн® — это важный и ответственный шаг для компании SAMSON-MED, которая стремится повышать доступность терапии для российских пациентов в области неврологии. Ренобрейн® поступит в продажу в IV квартале 2022 г.

Ренобрейн® — неврологический препарат, применяемый в комплексной терапии инсультов, черепно-мозговых травм, хронической ишемии мозга, когнитивных нарушений и других заболеваниях центральной нервной системы. Кроме того, Ренобрейн® применяется у детей и подростков при сниженной способности к обучению, задержке психомоторного и речевого развития, различных форм детского церебрального паралича.

Ежегодно более 6 млн человек переносит острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). По экспертным оценкам Всемирной организации здравоохранения инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности.

В России регистрируется более 450 000 случаев ОНМК в год. По данным Национального регистра, 31% больных, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших могут вернуться к прежней работе. Ишемический инсульт является одной из ведущих причин первичной инвалидизации. Повышение распространенности ОНМК среди трудоспособного населения (от 25 до 65 лет) наносит огромный ущерб государству.

Ренобрейн® входит в перечень ЖНВЛП и клинические рекомендации МЗ РФ по лечению ишемического инсульта, что подтверждает признание на государственном уровне его огромной значимости для отечественной медицины и актуальность применения для терапии социально значимых заболеваний.

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