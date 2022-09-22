К концу 2023 года «Герофарм может перейти на отечественные шприц-ручки для инсулина

Фармацевтическая компания «Герофарм» может к концу 2023 года переориентироваться на российских поставщиков шприц-ручек для введения инсулина. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Петр Родионов в кулуарах форума «Биотехмед».

«Я думаю, что к концу следующего года. [Шприц-ручки будут производиться] на мощностях партнеров наших», — сказал он.

Глава «Герофарм» отметил, что компания переориентировалась на альтернативных поставщиков по большинству комплектующих и материалов.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по управлению цепями поставок «Герофарма» Евгению Каика сообщала, что компания закупает шприц-ручки для инсулина у швейцарской Ypsomed. Позже Родионов сказал изданию, что шприц-ручки — дорогая форма выпуска препарата, которая к тому же относится к валютной составляющей себестоимости.

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