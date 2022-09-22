MSD возобновит испытания препарата для терапии ВИЧ islatravir

Компания MSD (Merck & Co. в США и Канаде) возобновит испытания третьей фазы своего препарата для лечения ВИЧ, islatravir, через несколько месяцев после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило их, сославшись на соображения безопасности, передает Reuters.

FDA рассмотрело и согласилось с планом испытаний более низких доз таблеток для ежедневного приема, говорится в сообщении компании. Однако фармпроизводитель заявил, что прекращает разработку формы islatravir один раз в месяц для профилактики ВИЧ-инфекции. При этом ряд исследований высокой дозировки islatravir остаются на клинической фазе.

В конце августа Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препарат Sunlenca (lenacapavir) для терапии ВИЧ от Gilead. Лекарство вводится раз в полгода, для пациентов такая схема приема может стать более удобной и менее дорогостоящей.

Планируется, что Sunlenca будет применяться у пациентов с ВИЧ в сочетании с другими антиретровирусными препаратами при множественной лекарственной устойчивости, когда невозможно разработать супрессивную противовирусную схему.

gxpnews