Четверо сотрудников ГК «Р-Фарм» удостоены благодарности президента Российской Федерации

Евгения Денисова, Андрей Яковенко, Сергей Рожков и Анастасия Камнева были удостоены благодарности президента Российской Федерации за успешное участие в европейском чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в городе Граце.

В 2021 году в Австрии состоялся седьмой чемпионат EuroSkills. В соревнованиях по 48 компетенциям приняли участие 57 российских конкурсантов. Участники команды завоевали 17 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей, а также получили 5 медальонов за профессионализм и высшую награду европейского первенства Mr Jos De Goey Best in Europe Awards в компетенции «Мобильная робототехника».

Евгения Денисова принесла команде серебряную медаль в компетенции «Лабораторный химический анализ». Подготовку чемпионки осуществила команда экспертов компании «Р-Фарм» под руководством Андрея Яковенко.

«Р-Фарм» активно участвует в разработке и совершенствовании компетенций чемпионата WorldSkills. В 2014 году ГК «Р-Фарм» совместно с Ярославским промышленно-экономическим колледжем инициировала включение компетенции «Лабораторный химический анализ» в программу национального чемпионата WorldSkills. За четыре года компетенция вошла в региональные этапы профессиональных конкурсов, закрепилась в программе российского чемпионата, в 2018 году была презентована на европейском первенстве, а в 2019 году впервые состязания лучших лаборантов состоялись на мировом уровне.

gxpnews