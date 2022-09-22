FDA одобрило препарат компании Fennec Pharmaceuticals от потери слуха у детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило внутривенную терапию компании Fennec Pharmaceuticals для предотвращения потери слуха у детей, вызванной химиотерапией, сообщает Reuters со ссылкой на сайт регулятора.

Одобрение препарата Pedmark позволяет использовать его для снижения риска ототоксичности у детей в возрасте старше одного месяца, прошедших химиотерапию с использованием препарата цисплатин, который применяется для лечения рака печени, костей и головного мозга, но может вызвать необратимую потерю слуха.

В настоящее время Pedmark является единственной одобренной терапией для предотвращения потери слуха, вызванной цисплатином, в Соединенных Штатах, при этом большинство пациентов выбирают либо кохлеарные имплантаты, либо слуховые аппараты.

Акции компании подскочили почти на 16% на закрытии торгов в Нью-Йорке во вторник.

Ранее FDA отказывало в одобрении препарата, ссылаясь на некоторые недостатки на производстве компании. По данным Fennec, около 10 тыс. детей в США и Европе ежегодно получают химиотерапию цисплатином или аналогичными препаратами, а частота потери слуха зависит от продолжительности и дозировки терапии.

gxpnews