Минпромторг заявил о регулярной донастройке мер поддержки экспорта лекарств

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) регулярно проводит работу по донастройке существующих и запуску новых мер поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), в том числе экспорта лекарственных препаратов (ЛП). Об этом сообщила пресс служба Минпромторга, комментируя предложение ввести в РФ кешбэк при экспорте ЛП.

«Минпромторг России совместно с другими заинтересованными ФОИВами и бизнес-сообществом проводит регулярную работу не только по донастройке уже существующих мер поддержки, но и по запуску абсолютно новых», – цитирует сообщение ТАСС.

Как отметили в ведомстве, в России сейчас реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В рамках него отечественные экспортеры несырьевых неэнергетических товаров, в том числе ЛП, могут воспользоваться широким набором инструментов поддержки. Наиболее востребованные меры – субсидия на транспортировку, различные механизмы льготного кредитования, субсидии на сертификацию продукции к требованиям внешних рынков, субсидии на НИОКР и омологацию продукции.

«Таким образом, для развития ННЭ существует достаточное количество мер поддержки», – заявили в министерстве.

Источник в отрасли напомнил изданию, что меры поддержки, очевидно увязанные с увеличением экспорта, запрещены в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Они могут привести к введению основными странами – импортерами продукции из РФ заградительных пошлин на товары российского экспорта. Это существенно затруднит доступ российских фармпрепаратов на внешние рынки.

По мнению генерального директора фармацевтической компании «Герофарм» Петра Родионова, в России необходимо ввести кешбэк при экспорте лекарственных препаратов (ЛП). По его словам, эта мера необходима прежде всего из-за существенного удорожания логистики. Она позволит российским производителям выигрывать конкуренцию на разных рынках, сейчас недоступных.

gxpnews