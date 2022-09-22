Pfizer и CytoReason расширят сотрудничество для использования платформы на основе ИИ

Компании Pfizer и CytoReason подписали соглашение о расширении сотрудничества в использовании технологии искусственного интеллекта (ИИ) для разработки программ препаратов, сообщает Pharmaceutical Technology.

Согласно условиям сделки, Pfizer инвестирует $20 млн в платформу CytoReason, а также предоставит дополнительное финансирование для поддержки других проектов. В целом инвестиции в общие проекты составят до $110 млн в течение следующих пяти лет.

В январе 2019 года компании заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Pfizer согласилась использовать технологию CytoReason для разработки клеточных моделей иммунной системы. Pfizer использовала биологические модели CytoReason для своих исследований, направленных на углубление понимания иммунной системы, а также на разработку новых препаратов для иммуноопосредованных и иммуноонкологических заболеваний.

Кроме того, благодаря использованию платформы Pfizer добилась определенных результатов в своих программах исследований и разработок, охватывающих более 20 заболеваний. Благодаря последнему соглашению будут разработаны дополнительные модели заболеваний и созданы модели с высоким разрешением, охватывающие различные терапевтические области.

«Мы рады расширить наше стратегическое сотрудничество с CytoReason. Технологии CytoReason позволяют нам получить более глубокое представление о наилучших путях разработки лекарств для пациентов, что приводит к более обоснованным решениям, которые являются своевременными и экономически эффективными», – сказал главный научный сотрудник и президент Pfizer Микаэль Дольстен.

Огромная база данных компании и платформа, управляемая искусственным интеллектом, помогают фармацевтическим и биотехнологическим фирмам сократить этапы испытаний и затраты на разработку, а также повысить шансы на получение одобрения лекарств, отмечает издание.

gxpnews