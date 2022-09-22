ЕК одобрила препарат Roche для лечения заболеваний сетчатки

Европейская комиссия (ЕК) одобрила препарат Vabysmo (фарицимаб) компании Roche для лечения двух заболеваний сетчатки: неоваскулярной возрастной дегенерации желтого пятна (нВМД) и диабетического макулярного отека (ДМО), связанного с нарушением зрения, сообщает Pharmaceutical Technology.

Это решение основано на результатах четырех клинических испытаний фазы III по двум показаниям, в которых приняли участие в общей сложности 3220 человек. В исследованиях TENAYA и LUCERNE анализировался Vabysmo для лечения нВМД, а в исследованиях YOSEMITE и RHINE оценивалась терапия ДМО.

Согласно результатам испытаний, пациенты, которые получали Vabysmo с интервалом до четырех месяцев, достигли улучшения зрения, а также анатомических улучшений. Результаты терапии препаратом не уступали результатам лечения афлиберцептом, который вводится каждые два месяца. В целом объединенные данные испытаний показали, что более 60% участников, получавших Vabysmo, могли сократить количество приемов до одного раза в четыре месяца, улучшив и сохранив при этом зрение.

Биспецифическое антитело Vabysmo может воздействовать на два механизма образования заболевания, связанные с угрожающими зрению состояниями сетчатки. Оно нейтрализует ангиопоэтин-2 (Ang-2) и фактор роста эндотелия сосудов-A (VEGF-A) для восстановления стабильности сосудов.

Ранее компания заключила соглашение о приобретении Good Therapeutics с авансовым платежом в размере $250 млн.

gxpnews