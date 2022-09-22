Производители направят в ФАС предложения по изменению механизма повышения цены при дефектуре

Представители ФАС и Минздрава обсудили с участниками рынка проблемы, с которыми они сталкиваются при попытке повысить цену на препараты в дефектуре. Регулятор планирует организовать отдельную встречу, чтобы рассмотреть конкретные предложения по изменению механизма.

Федеральная антимонопольная служба будет ждать предложений от фармкомпаний по корректировке механизма увеличения цены на дефектурные препараты. Такой механизм зафиксирован в Постановлении Правительства № 1771. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на форуме «Биотехмед», передает корреспондент «ФВ».

Для обсуждения этих предложений будет организована встреча с участниками рынка. «Мы паспортизируем все, что мы можем сделать вместе с Минздравом и Минпромторгом в этой части, и попытаемся переложить как можно быстрее в те постановления и нормы, которые это регулируют», — сказал Нижегородцев. Он отметил, что на встречу будут приглашены именно те производители, которые направят конкретные предложения, чтобы обсуждение прошло наиболее продуктивно.

В рамках сессии форума производители озвучили проблемы, с которыми сталкиваются при попытке увеличить отпускную цену в рамках постановления № 1771.

В частности, возникли трудности, связанные с падением курса валют. В случае мониторинга цен в референтных странах в рамках механизма при их пересчете по новому курсу стоимость на препараты за рубежом может быть ниже — это становится основанием для отмены перерегистрированной цены.

К тому же регуляторы не выдерживают сроки рассмотрения документов и принятия решения об изменении цены, указали участники обсуждения. Реальные сроки перерегистрации цены по дефектуре сейчас составляют примерно три-четыре месяца, сообщил директор НПК «Эском» Гелани Азиров.

Также, согласно регламенту, когда Минздрав делает компании предложение по изменению цены, производитель должен собрать и направить регулятору необходимую информацию в течение двух рабочих дней. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева, увеличение этого срока является одной из наиболее важных поправок, которые нужно принять.

Еще один важный вопрос — применение формул, указала директор по работе с органами государственной власти компании «Герофарм» Вилена Галкина. «Индекс определения потребности в лекарственном препарате рассчитывается по формуле, которая очень чувствительна к точности определения годовой потребности», — отметила она. Однако сейчас единый механизм определения годовой потребности отсутствует, что создает риск неподтверждения дефектуры, пояснила Галкина.

Производители также отметили, что механизм не учитывает специфику производства и ценообразования препаратов крови.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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