Роспатент считает актуальным создание российского фармреестра патентов

ЕАПВ внесла изменения, которые позволяют включать в евразийский фармреестр национальные патенты. Но пока не все страны готовы предоставлять актуальную информацию о своих патентах. По словам главы Роспатента, несмотря на такие изменения, создание аналогичного реестра в России остается актуальным.

Российский фармреестр патентов пока находится на стадии прототипа. Федеральная служба по интеллектуальной собственности ожидает, что в ближайшее время продвинется вопрос по оформлению правового регулирования реестра. Об этом сообщил глава службы Юрий Зубов на конференции «IP Евразия. Пространство инноваций», передает корреспондент «ФВ».

«Российский фармреестр находится сейчас в стадии прототипирования, есть наработки основных узлов, системы управления данными, возможности подачи заявок. Мы ожидаем, что в ближайшее время продвинется вопрос по оформлению правового регулирования реестра, будут установлены на законодательном уровне основы его существования», — сказал Зубов.

Он указал, что создание реестра остается актуальным, несмотря на то, что Евразийское патентное ведомство приняло изменения, позволяющие включать в уже созданный евразийский фармреестр национальные патенты. «Нам ничего не мешает развивать наши реестры одновременно, и в дальнейшем опыт их (ЕАПВ — Прим. ред.) работы сможет нам пригодиться», — добавил Зубов.

По словам главы ЕАПВ Григория Ивлиева, база, которая позволяет уже сейчас заявителю обратиться в ЕАПВ с просьбой включить в евразийский фармреестр национальный патент, уже готова. Но пока продолжается работа с национальными ведомствами, так как некоторые из них еще не готовы предоставлять ЕАПВ информацию о статусе своих патентов из-за того, что она носит закрытый характер.

«Нельзя сделать фармреестр, который будет неактуален по какой-либо позиции. Если не обладать этой информацией, реестр становится неполным, он не будет осуществлять свою функцию проверенного, надежного источника информации», — сказал Ивлиев.

Евразийский фармреестр патентов был запущен в марте 2021 года. Роспатент представил участникам рынка прототип российского реестра в апреле того же года. В декабре законопроект о фармреестре опубликовали для общественного обсуждения.

Фото: пресс-служба ЕАПВ

Маргарита Грошева

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