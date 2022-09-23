В ГД предложили проводить вакцинацию от ротавируса

В Госдуме предложили проводить вакцинацию от ротавирусной инфекции. Об этом сообщает «Парламентская газета».
На этой неделе первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин планирует направить соответствующий запрос в Минздрав РФ и Роспотребнадзор.
Он предлагает проводить массовые прививочные кампании против ротавируса прежде всего среди туристов, которые собираются на отдых в южные регионы России.
«Ротавирусы, в частности, широко распространены на Черноморском побережье: на Кавказе, в Крыму, в Краснодарском крае – как раз в излюбленных местах отдыха наших соотечественников», – отметил Затулин.
Ротавирус – это инфекционное заболевание, оно поражает желудочно-кишечный тракт, развивается обезвоживание. Является наиболее частой причиной диареи у детей.
Как стало известно ранее, в России создали первую отечественную вакцину от ротавируса.