В Москве поддержат КИ лекарств на базе медучреждений города

Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований (КИ) новых лекарственных препаратов на базе городских медицинских учреждений. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление по данному вопросу, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«В соответствии с решением правительства Москвы, начиная с 2022 года, фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений, смогут получать: организационную поддержку, которая включает оценку выполнимости клинического исследования, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение и др.; финансовую поддержку для возмещения части затрат на проведение клинического исследования, но не более 50% от общей суммы расходов – в отношении препаратов, имеющих особо важное значение для московского здравоохранения», – говорится в сообщении.

Работу координирует Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Выбрать медучреждение для проведения КИ можно также на сайте мэра Москвы. На сайте Департамента здравоохранения города собрана вся информация о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и организационной поддержке.

«Городские клиники Москвы традиционно являются одной из основных площадок проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов, по результатам которой принимаются решения об их внедрении в клиническую практику отечественного здравоохранения. За последние 10 лет на базе городских медучреждений было проведено свыше 1700 клинических исследований лекарственных препаратов первой, второй, третьей и четвертой фазы, а также исследований по изучению биоэквивалентности препаратов по различным профилям заболеваний. Поддержка проведения клинических исследований со стороны правительства Москвы позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения», – заявили в пресс-службе.

gxpnews