Вакцину от гриппа «Флю-М» разрешили применять беременным и детям до шести лет

Российская трехвалентная вакцина для профилактики гриппа «Флю-М» (ее в том числе используют для массовой вакцинации) получила разрешение к применению у беременных женщин и детей от шести месяцев до шести лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее вакцина была показана детям от шести лет и взрослым от 18 лет и старше 65 лет.

«Вакцина для профилактики гриппа „Флю-М” производства Санкт-Петербургского института вакцины и сывороток ФМБА России получила расширение показаний к применению у беременных женщин и детей от шести месяцев до шести лет», – цитирует сообщение ТАСС.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, расширение показаний к применению препарата позволит обеспечить более широкий охват групп риска вакцинацией от гриппа. Это положительно скажется на общем уровне коллективного иммунитета.

«„Флю-М” не содержит адъювантов и консервантов, что снижает риск аллергических реакций, современная технология производства и высокая степень очистки сводит к минимуму аллергенности и реактогенность вакцины», – отметили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Как стало известно ранее, единая вакцина от гриппа и COVID-19 прошла основной объем доклинических исследований.

gxpnews