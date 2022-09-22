Вакцина «Конвасэл» до 25 сентября поступит в гражданский оборот

Выход вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл» в гражданский оборот ожидается до 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Вакцина „Конвасэл” поступит в гражданский оборот после выдачи Росздравнадзором разрешительных документов, которые ожидается получить до 25 сентября текущего года», – цитирует сообщение ТАСС.

Как стало известно ранее, «Конвасэл» можно применять для ревакцинации от COVID-19 после других препаратов. По информации ФМБА, «Конвасэл» также обладает практически одинаковым иммунным ответом для всех штаммов COVID-19, включая новые виды омикрона.

ФАС в сентябре согласовала цену на вакцину для профилактики коронавируса «Конвасэл».

gxpnews