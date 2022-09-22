Компания «Югмедфарм» начала реализовывать проект по строительству фармзавода

Компания «Югмедфарм» запланировала запустить завод медикаментов в хуторе Калинине Мясниковского района Ростовской области. Она намерена получить разрешения на выпуск лекарственных препаратов (ЛП) и сертифицировать проект. Об этом сообщает ростовский деловой портал «ГородN» со ссылкой на официальные источники.

Ожидается, что процедуры займут 1,5-2 года. «Югмедфарм» сейчас занимается подбором кадров для будущего завода.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для реконструкции завода медикаментов ООО «Югмедфарм» в хуторе Калинине Мясниковского района Ростовской области получили положительное заключение частной экспертной организации. Это зафиксировано в документах Главгосстройэкспертизы.

Согласно сайту компании «Югмедфарм», она в настоящее время начала реализовывать проект по строительству фармацевтического завода по производству готовых лекарственных средств (ГЛС) в таблетках, капсулах, порошках и жидких формах. Проектные решения и сам процесс строительства соответствуют стандарту GMP и другим нормам законодательства Российской Федерации.

gxpnews